Лукашенко: Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха, Наследного принца Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и народ этой страны с Национальным днем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать существующий потенциал белорусско-кувейтского сотрудничества и вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень на благо народов наших стран», — подчеркнул президент.