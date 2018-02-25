Жених и невеста подорвались на бомбе, преподнесенной в свадебном подарке

В индийском штате Одиша новоиспеченная семейная пара подорвалась на бомбе, преподнесенной в свадебном подарке. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Супруги с критическими ранениями были доставлены в больницу. Позднее муж скончался, жена остается в реанимации. Кроме того, на месте взрыва погибла бабушка мужчины.

Взрыв произошел спустя несколько дней после торжества, когда супруги приступили к распаковыванию подарков. Один из них взорвался в руках мужчины.

Полиция пытается понять, из чего была сделана бомба и кто мог вручить ее молодоженам.