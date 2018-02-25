Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной чемпионкой Олимпийских игр, а сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачет

Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала золото в масс-старте на 30 км на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Норвежка прошла дистанцию за один час 22 минуты 17,6 секунды. Второй стала финка Криста Пярмякоски (+1.49,5), бронза у шведки Стине Нильссон (+1.58,9).

Бьорген стала восьмикратной чемпионкой Олимпийских игр.

При этом сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета на Олимпиаде-2018. Норвежские спортсмены завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Сборная Норвегии установила рекорд по общему числу медалей на одних зимних Играх.

Белорусская команда заняла в медальном зачете 15-е место. В активе нашей сборной три медали: золото фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике и биатлонисток в женской эстафете, а также серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте.

Всего медали на Олимпиаде выиграли 30 стран, у 22 из которых есть золотые награды.