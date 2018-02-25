РУП «Белпочта» 28 февраля временно не будет принимать платежи. Такая информация размещена на сайте компании.

«В связи с проведением технических и профилактических работ 28 февраля во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах РУП «Белпочта», будет отсутствовать возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет», — говорится в сообщении.

«Белпочта» приносит извинения за доставленные неудобства.