В Гродно в мусорокамере многоэтажки в ночь на воскресенье сгорел мужчина

В Гродно в ночь на 25 февраля в девятиэтажке по ул. Поповича, 11 в мусорокамере сгорел человек. Трагедия произошла около трех часов.

Жильцы подъезда сообщили в МЧС о задымлении в помещении мусоропровода. Очевидец посреди ночи почувствовал запах гари, а когда вышел в подъезд, увидел плотное задымление. Уже внизу мужчина определил источник дыма — помещение мусоропровода, дверь в которое была закрыта изнутри, пишет портал s13.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС взломали дверь, а внутри мусорокамеры обнаружили сильно обгоревший труп человека. По некоторой информации, погибший является работником ЖЭСа, на территории которого и произошла трагедия.

В результате пожара поврежден уборочный инвентарь, который хранился в этом помещении. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Фото s13