Статкевич: мы не готовим революцию

Оргкомитет Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) «не готовит революцию», заявил ее лидер Николай Статкевич, выступая 25 февраля на четвертой сессии учредительного съезда организации в Минске.

Статкевич в 2017 году был одним из организаторов несанкционированных протестных акций в центре Минска, в том числе против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и проведения совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2017».

«Нас ожидают большие задачи. Но мы не готовим революцию, так как это насилие, угроза независимости. Мы хотим давить на власть, чтобы она проводила необходимые реформы», — сказал Статкевич.

Политик подчеркнул, что власти «не идут на главное — проведение честных демократических выборов». Такими своим действиями, отметил он, власть сама толкает страну к революции. В такой ситуации, сказал политик, партия должна быть готова к различным вариантам событий, чтобы приблизить Беларусь к построению нормального государства.

Статкевич отметил, что БСДП (Народная Грамада) — партия небольшая. «Поэтому мы решили попробовать объединить здоровые силы для организации социального протеста в стране. Нужно объединить большинство вокруг ценностей. Главное здесь — наш дом, а по всему остальному — договариваться, чтобы никого не обидеть», — сказал он.

«Беларусь стоит на пороге драматических изменений. Каких, пока не понятно. Мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить свои направления развития страны», — добавил Статкевич.