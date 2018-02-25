В Могилеве приостановлено финансирование строительства корпуса Белорусско-российского университета

Приостановлено финансирование из республиканского бюджета строительства корпуса Белорусско-российского университета (БРУ) в Могилеве.

Учебно-лабораторный корпус со спорткомплексом БРУ является долгостроем с начала 1990-х годов. Он находится в нескольких сотнях метров от здания Могилевского облисполкома на улице Ленинской. Дата ввода объекта неоднократно менялась, незаконсервированные конструкции разрушались, пишет БелаПАН.

В течение последних лет граждане в коллективных обращениях в различные инстанции неоднократно требовали ввести здание в строй, однако власти ссылаются на отсутствие денег. В настоящее время работники стройтреста № 17 демонтировали фундамент спорткомплекса, который предполагалось возвести рядом с учебно-лабораторным корпусом БРУ. По словам ректора БРУ Игоря Сазонова, спорткомплекс уже давно исчез из планов, а паспорт объекта, где говорится о нем, устарел.

Более месяца назад наряду с разборкой фундамента так и не построенного спорткомплекса работники стройтреста № 17 начали работы на недостроенном здании учебно-лабораторного корпуса. Завезены стройматериалы и строительная техника. На ограждении стройки вывешен новый паспорт объекта. В нем, вопреки утверждениям ректора БРУ, говорится о возведении спорткомплекса. Началом строительства, как и его окончанием, указан 2018 год.

Как говорится в письме за подписью начальника управления образования Могилевского облисполкома Владимира Рожкова, которое он направил в ответ на обращение общественного активиста Алексея Павловского, строительство корпуса БРУ возобновлено, осуществлены работы по демонтажу фундамента части долгостроя.

Однако, несмотря на возобновление работ и планы по завершению строительства в 2018 году, не исключено, что возведение долгостроя снова будет приостановлено. «В связи с ограниченными инвестиционными возможностями республиканского бюджета в 2017 и 2018 годах финансирование продолжения строительства указанного объекта приостановлено. В настоящее время Министерством образования совместно с Могилевским облисполкомом продолжается работа по изысканию средств для завершения строительства указанного объекта», — говорится в письме замминистра образования Сергея Рудого.

В свою очередь 36 жителей Могилева обратились в Следственный комитет с просьбой расследовать факты «вредительства, саботажа, некомпетентности, разгильдяйства и бесхозяйственности со стороны органов госуправления при строительстве объекта». Они указывают, что действия чиновников привели к уничтожению спорткомплекса БРУ.

«Руководство Беларуси заявляет о готовности строить объекты по всему миру, но зато мы видим, как строят у нас! Следующая жертва бюджетного финансирования строительства в Могилеве спортивного объекта — гребной канал, который ждет тот же финал, что и спорткомплекс БРУ. Сколько таких долгостроев по стране? Не пора ли навести порядок на своей земле перед тем, как предлагать свои услуги иным?» — говорится в коллективном заявлении в СК, инициатором которого выступил Алексей Павловский.