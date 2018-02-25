Николай Статкевич переизбран председателем оргкомитета БСДП (Народная Грамада)

Николай Статкевич переизбран председателем оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада). Соответствующее решение приняли 25 февраля делегаты четвертой сессии учредительного съезда организации в Минске.

Председателя выбрали тайным голосованием, в котором приняли участие 52 делегата. Они единогласно поддержали переизбрание Статкевича.

«Для меня это честь. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Буду идти до конца, чтобы реализовать наши цели и задачи», — заявил политик.

Николай Статкевич родился в августе 1956 года в Слуцком районе в семье учителей. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище. Кандидат технических наук, специалист в области управления. Подполковник запаса.

В 1991 году инициировал создание Белорусского объединения военных, которое поставило целью создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества.

Организатор многочисленных массовых акций, за что неоднократно подвергался административным арестам и уголовному преследованию. В мае 2005 года Статкевич был приговорен к трем годам ограничения свободы за организацию в октябре 2004 года в Минске массовых несанкционированных выступлений против официальных итогов парламентских выборов и референдума. Был освобожден условно-досрочно в мае 2007 года.

В 2010 году выдвигался кандидатом в президенты. После событий Площади 19 декабря суд приговорил его к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти). Был освобожден в августе 2015 года.

Статкевич возглавлял БСДП (Народная Грамада) с 1995 года до конца 2004 года, когда в партии произошел раскол и она сменила название. В 2005 году политик заявил о намерении вновь учредить БСДП (Народная Грамада). 25 ноября 2007 года прошла первая сессия учредительного съезда партии, на которой Статкевич был избран председателем ее оргкомитета.