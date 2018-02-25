Компартия Китая предлагает снять ограничения на срок полномочий председателя КНР

В Китае рассматривается вопрос снятия ограничений в два срока для председателя КНР.

По информации агентства «Синьхуа», Коммунистическая партия Китая предлагает внести изменения в Конституцию относительно срока полномочий председателя Китайской Народной Республики. В частности, из Конституции может быть убрано положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Данное предложение может быть рассмотрено на Всекитайском собрании народных представителей, которое начнется 5 марта.