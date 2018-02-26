Задержаны блогеры Петрухин и Кабанов, выступавшие за остановку строительства аккумуляторного завода под Брестом

Задержаны блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, которые требовали остановить строительство аккумуляторного завода под Брестом.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, по имеющимся у него сведениям, Петрухина и Кабанова задержали вечером 23 февраля в Бресте. Их поместили в изолятор временного содержания. Когда будет суд, пока неизвестно.

«Я думаю, это связано с тем, что в одном из выпусков youtub-проекта «Народный репортер» Кабанов заявил, что если в течение недели власти города и области не остановят строительство аккумуляторного завода, он 25 февраля в 12:00 выйдет на площадь Ленина в Бресте в знак протеста против возведения предприятия. И это поддержал Петрухин, — сказал правозащитник. — Предполагаю, их будут судить по статье 23.34 КоАП за намерение выйти на площадь. Таким образом власть старается не допустить массовых акций протеста против данного завода и пресечь это на корню».

Кисляк напомнил, что 21 февраля прокуратура Березовского района вынесла местному активисту Объединенной гражданской партии Александру Кабанову официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях». 22 февраля аналогичное предупреждение было объявлено прокуратурой Бреста Сергею Петрухину.

Как сообщал БелаПАН, 25 февраля в Бресте прошла акция против строительства аккумуляторного завода. Порядка 150 человек, жители Бреста и Брестского района, собрались около полудня на площади Ленина. Никаких плакатов и транспарантов они не разворачивали. Люди стояли группами и обсуждали, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться остановки строительства.

В 13:00 на площади начался праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Беларуси.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. 6 января активисты начали сбор подписей против строительства этого предприятия.

15 января на встрече в Доме культуры деревни Тельмы Брестского района чиновники и представители завода не смогли дать внятный ответ на ряд вопросов, которые задавали им представители общественности. Впоследствии Брестский горисполком не поддержал предложение провести встречу с жителями города по поводу строительства аккумуляторного завода. Брестский облисполком на коллективное обращение ответил, что не видит оснований для приостановки строительства.

22 февраля в Администрацию президента были переданы почти 37 тыс. подписей жителей Бреста и Брестского района против строительства предприятия.