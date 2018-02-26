Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе

Беларусь с показателем 0,8% заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе 2018 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

В первой тройке — Армения, Узбекистан (по 2,7%) и Украина (1,5%).

Ниже, чем в Беларуси, инфляция была в Грузии, Казахстане, Кыргызстане (по 0,6%), Молдове, Таджикистане, Эстонии (по 0,4%), Литве и России (по 0,3%). В Азербайджане и Латвии цены не изменились. Нет данных из Туркменистана. В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за месяц на 1,92%.

В январе 2017 года Беларусь с ростом цен на 0,9% заняла седьмое место на территории бывшего СССР, по итогам года — восьмое (4,6%). Экономические власти страны рассчитывают, что в 2018 году цены повысятся не более чем на 6%.