В Солигорском районе в ДТП погиб непристегнутый пассажир

Смертельное ДТП произошло днем 24 февраля на 118-м км дороги Бобруйск - Глуск - Любань вблизи деревни Кутнево.

Житель Солигорска за рулем БМВ съехал с проезжей части правыми колесами, после чего при возвращении в полосу не справился с управлением. Автомобиль занесло, он съехал на левую обочину, а затем опрокинулся в кювет. В результате ДТП погиб 22-летний пассажир, который сидел справа на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

Авто принадлежало погибшему. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.