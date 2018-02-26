В Петербурге пенсионер обратил в бегство рецидивиста из Беларуси

В Санкт-Петербурге 70-летний пенсионер обратил в бегство рецидивиста, который притворился сантехником. Инцидент произошел 24 февраля, сообщает информагентство «Регион онлайн».

В квартиру пенсионера постучал неизвестный. Когда пожилой мужчина открыл дверь, незнакомец представился сантехником и, быстро показав документ, поспешно стал убирать его в карман. Однако пенсионер, не успевший рассмотреть «корочку», схватил мужчину за рукав. В этот момент из кармана «сантехника» выпали его паспорт и телефон, и он бросился наутек, не став поднимать потерянное.

Полиция установила, что документ принадлежит жителю Беларуси, который объявлен в розыск. Ранее он несколько раз был судим за кражу и хранение наркотиков.