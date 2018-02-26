За сутки в Беларуси горели два телятника. Животные не пострадали

О возгорании телятников на территории Клецкого и Лунинецкого района сообщили минское и брестское областные управления МЧС.

В первом случае (ЧП произошло в деревне Тетеревец) пожарные вместе с работниками молочно-товарной фермы эвакуировали 60 телят, во втором (деревня Богдановка) — работники хозяйства эвакуировали 100 телят до прибытия сотрудников МЧС. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара в Тетеревце не называется, в Богдановке ею мог стать разогрев паяльной лампой расширительного бака на чердаке здания.