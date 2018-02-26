«Белгазпромбанк»: дедолларизация в Беларуси займет многие годы

Процесс дедолларизации ресурсной базы белорусских банков требует значительного времени. Такое мнение высказал БелаПАН председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, комментируя денежно-кредитную политику, направленную на изменение валютной структуры пассивов и активов коммерческих банков.

«России после кризиса 1998 года пришлось потратить много лет, чтобы вернуть доверие к национальной валюте. Любовь к российскому рублю в России проснулась после 2010 года, когда, несмотря на последствия мирового кризиса, обменный курс рубля остался довольно стабильным», — отметил Бабарико.

По его словам, благодаря умеренной инфляции, которая сохраняется последние два десятилетия, России удалось сформировать доверие к российскому рублю.

«В Беларуси, к сожалению, ценовая стабильность появилась относительно недавно, и, чтобы завоевать доверие населения к национальной денежной единице, необходимо время. Поэтому три месяца, год — недостаточный срок для дедолларизации. К сожалению, мировой опыт показывает, что так быстро вернуть доверие населения к нацвалюте не удается», — подчеркнул Бабарико.

В связи с этим он предложил проводить политику дедолларизации, которая реализуется в стране, весьма аккуратно, учитывая возможную реакцию со стороны экономических агентов (населения и предприятий).

По мнению руководителя «Белгазпромбанка», распространенное представление о том, что банковская система может выступить драйвером и быстро поменять экономические реалии в стране, является ошибочным.

«В стране почему-то сформировалось представление, что банковская система должна быть локомотивом всех изменений в экономике. Когда процентная ставка по валютным депозитам приближается к нулю, а население продолжает хранить львиную долю сбережений в инвалюте, что может сделать банковская система?» — сказал Бабарико.

Аналогичная ситуация, продолжил он, касается реального сектора экономики: «Когда у предприятий не продается продукция, какую процентную ставку по кредиту ни установи, делу это не поможет. Банковская система — инструмент перераспределения денежных средств в пользу наиболее эффективных проектов, а не решения всех хронических проблем. Роль банковской системы важно правильно понимать для построения сильной экономики».