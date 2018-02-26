В Минске пьяный бесправник протаранил автомобиль, в котором ехала семья: пострадал маленький ребенок

В Минске в столкновении двух легковушек пострадал 4-летний ребенок, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото ГКСЭ по Минску

Авария произошла 25 февраля около 21:00. По предварительной информации, 30-летний водитель «Ситроена» ехал по улице Горецкого в направлении улицы Шаранговича и совершил столкновение с «Лянча», в котором ехала семья.

В результате ДТП 4-летний ребенок, находившийся у матери на руках, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Водитель «Ситроена» не имел права управления автомобилем и был сильно пьян.