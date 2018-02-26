26 февраля в Москве будут обсуждаться проблемы поставок белорусской сельхозпродукции в Россию

Беларусь на переговорах будут представлять вице-премьер Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, а также заместитель министра, главный государственный ветеринарный врач, главный государственный ветеринарный инспектор Иван Смильгинь, сообщили БелаПАН в Минсельхозпроде.

На прошлой неделе Россия объявила о запрете на поставки из Беларуси молочной продукции с 26 февраля. В списке запрещенных продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка. В Россельхознадзоре пояснили, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси.

23 февраля член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский заявил, что ограничения на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушают положение Совета ЕЭК о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю от 9 октября 2014 года. Согласно этому положению ограничение поставок продукции допускается исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных.

«В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны», — заявил Сидорский. «Никто не имеет права игнорировать решение Совета комиссии», — добавил он и призвал Россию не водить запрет на поставки из Беларуси до урегулирования ситуации.

Накануне сегодняшних переговоров в Москве Россельхознадзор разместил сообщение, в котором объяснил свои претензии к Беларуси.

«В течение последних 13,5 лет Россельхознадзор проводит колоссальную по своим масштабам работу по защите российского рынка от небезопасной, некачественной и незаконно ввозимой продукции животного и растительного происхождения. Зачастую такая работа приводит к необходимости введения строгих мер контроля вплоть до введения запретов и ограничений», — говорится в сообщении.

«К сожалению, ввиду объективных причин под такие меры нередко попадают белорусские предприятия-поставщики, что вызывает определенные сомнения относительно эффективности функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора союзного государства". Кроме экспорта из Республики Беларусь в Россию небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении молочного сырья, на поставки которого Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения, не менее остро до сих пор стоят и другие вопросы», — отмечает Россельхознадзор.

В частности, как следует из заявления, «уже неоднократно обращалось внимание общественности на серьезную проблему, связанную с ввозом белково-жирового продукта (сыроподобного продукта) на территорию России». «Такая продукция не подлежит правовому определению, но вместе с тем неизвестным способом сертифицируется», — отмечает Россельхознадзор. По информации ведомства, российская сторона обратила «внимание белорусской стороны на то, что, в первую очередь, поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей».

«Складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границе ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему», — считают в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в 2018 году в Россию из Беларуси ввезено 160 партий такой продукции, и она «продолжает поставляться по фальсифицированным документам и реализовываться на территории страны ни как «белково-жировой полутвердый продукт», а как привычный для отечественного потребителя «сыр».

Еще одним проблемным вопросом Россельхознадзор называет ввоз в Россию с территории Беларуси физическими лицами различной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, «якобы для личных целей».

«Однако объем ввозимых в ручной клади партий не оставляет сомнений в том, что продукция предназначается для реализации на российском рынке. Так, только за неполные два месяца 2018 года Россельхознадзором пресечены попытки перемещения через российско-белорусскую границу 17 партий молочной, мясной и другой животноводческой продукции общим объемом свыше 25 тонн», — отмечают в контролирующем органе. «Учитывая это, заявления белорусских коллег о строгом контроле за поставляемой в Россию продукцией, подлежат очевидному сомнению», — говорится в пресс-релизе.

Россельхознадзор также указывает на незаконный реэкспорт санкционной продукции, в частности, плодоовощной продукции, которая якобы происходит из азиатских и африканских стран. «У Россельхознадзора есть все основания полагать, что плодовоовощная продукция, ввозимая через Республику Беларусь под видом происхождения этих стран, на самом деле была выращена в ЕС», — отмечается в сообщении.

Так, проведенная в начале февраля проверка предприятий-производителей свежих яблок в Беларуси, осуществляющих поставки на территорию Российской Федерации в декабре 2017 года-феврале 2018 года, показала, что в хранилищах 31 хозяйствующего субъекта «яблоки в принципе отсутствуют», утверждает Россельхознадзор.

«Между тем данные факты не вызывали столь резко-негативную реакцию отдельных руководителей ЕЭК, как информация о вынужденном решении Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Россию молока и некоторых видов молочного сырья, которая была широко растиражирована в СМИ. Данную позицию Россельхознадзор оценивает, как понятную и логичную», — считают в российском ведомстве.

Россельхознадзор надеется, что на сегодняшних переговорах представителей министерств сельского хозяйства России и Беларуси представители ЕЭК «также инициируют обсуждение вышеозначенных проблем».