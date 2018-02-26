Видеофакт. Задержание пьяного водителя с применением оружия в Пинском районе

24 февраля в ходе надзора за безопасностью дорожного движения на территории Пинского района, инспектором ДПС ОГАИ Пинского РОВД и милиционером ОМОН УВД Брестского облисполкома была получена информация о том, что в направлении деревни Посеничи двигается автомобиль «Форд Сиерра», водитель которого возможно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники незамедлительно выбыли в направлении деревни Посеничи и на улице Пинской обнаружили схожий по приметам автомобиль, который на законные, неоднократные и очевидные для лица управлявшего транспортным средством требования об остановке, не отреагировал и продолжил движение на большой скорости в направлении автодороги М-10 «Кобрин-Пинск-Гомель».

В ходе преследования на неоднократные требования об остановке при помощи громкой связи и использования специальной звуковой сигнализации водитель не реагировал и продолжал движение на большой скорости, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Милиционером ОМОН для принудительной остановки транспортного средства было использовано табельное оружие. Произведено два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колесам, один из которых поразил заднее левое колесо автомобиля. Около 01:20 вблизи деревни Оснежицы водитель остановился и был задержан.

Нарушителем оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск. После прохождения освидетельствования концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1.73%.

В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16, ч.3 ст.18.21, ст.23.4 КоАП, сообщает ГАИ Брестской области.

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