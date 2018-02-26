Лукашенко поздравил Проханова с 80-летием

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Александр Лукашенко поздравил с 80-летием главного редактора российской газеты «Завтра» Александра Проханова.

«В нашей стране вас хорошо знают и ценят как выдающегося общественного деятеля, яркого публициста и талантливого писателя. Ваш глубокий патриотизм является достойным ориентиром для всех, кому небезразлична судьба Родины и современного мира», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Проханова в развитие духовных основ Союзного государства, в укрепление дружбы между братскими народами Беларуси и России.

Белорусский лидер встречался с Прохановым 1 февраля 2007 года и 21 февраля 2012 года.


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Тэги: поздравления Персона: Александр Лукашенко Александр Проханов

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