Лукашенко поздравил Проханова с 80-летием

Александр Лукашенко поздравил с 80-летием главного редактора российской газеты «Завтра» Александра Проханова.

«В нашей стране вас хорошо знают и ценят как выдающегося общественного деятеля, яркого публициста и талантливого писателя. Ваш глубокий патриотизм является достойным ориентиром для всех, кому небезразлична судьба Родины и современного мира», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Проханова в развитие духовных основ Союзного государства, в укрепление дружбы между братскими народами Беларуси и России.

Белорусский лидер встречался с Прохановым 1 февраля 2007 года и 21 февраля 2012 года.