Фотофакт. Спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный колодец

Сотрудники Рогачевского районного подразделения МЧС спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь.

Инцидент произошел 25 февраля в деревне Заполье Рогачевского района. Лошадь провалилась в колодец глубиной 2,5 м. Хозяин самостоятельно вытащить ее не смог, поэтому обратился к спасателям.

Сотрудники МЧС обвязали животное спасательными рукавами и подняли на поверхность при помощи спецтехники. Лошадь не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждается, сообщает Гомельское областное МЧС.

Фото МЧС