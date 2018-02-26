Фотофакт. Спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный колодец

/ Происшествия
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Сотрудники Рогачевского районного подразделения МЧС спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь.

Инцидент произошел 25 февраля в деревне Заполье Рогачевского района. Лошадь провалилась в колодец глубиной 2,5 м. Хозяин самостоятельно вытащить ее не смог, поэтому обратился к спасателям.

Сотрудники МЧС обвязали животное спасательными рукавами и подняли на поверхность при помощи спецтехники. Лошадь не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждается, сообщает Гомельское областное МЧС.

 

Фото МЧС


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Тэги: МЧС лошадь Город: Рогачев

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