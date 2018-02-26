В Барановичах таксист с 3,08 промилле алкоголя спровоцировал ДТП

Водитель такси с 3,08 промилле алкоголя задержан в Барановичах.

Инцидент произошел 25 февраля около 19:50 на ул.Тельмана. По предварительной информации, автомобиль такси Audi 100 под управлением 44-летнего местного жителя двигался со стороны центра города в направлении Восточного микрорайона. Перед пешеходным переходом в районе рынка «Кирмаш Полесский» таксист не затормозил и столкнулся с двигавшемся впереди автомобилем Audi A4, остановившимся на запрещающий сигнал светофора.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что в момент ДТП водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 3,08 промилле.

«Мужчина пояснил, что придя на работу, прошел медицинское освидетельствование и получил все необходимые документы для участия в дорожном движении. Потом он выпил 200 г водки и поехал работать», — рассказал БЕЛТА старший госавтоинспектор отдела ГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич.

На нарушителя составлено два административных протокола — по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч.5. ст.18.22 (нарушение правил дорожного движения) КоАП. Ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года, а также штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля).