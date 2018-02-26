Средняя зарплата в Минске в январе 2018 года снизилась почти на 13%

В Минске начисленная средняя зарплата в январе 2018 года составила 1.188,7 рубля, что на 171,7 рубля, или на 12,6%, меньше, чем в декабре 2017 года, свидетельствуют данные официальной статистики.

В ноябре 2017 года рост зарплаты составил 60 копеек, в октябре — 14,2 рубля после падения в течение трех месяцев. В декабре средняя зарплата повысилась на 208,5 рубля до 1.360,4.

При этом реальная зарплата (с учетом роста цен) в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го выросла на 10%, сообщает главное статистическое управление столицы.

Самую высокую зарплату в Минске по-прежнему получают IT-специалисты. В январе 2018 года средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 3.844,8 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники: воздушного транспорта — 2.226,4 рубля; финансового и страхового сектора — 2.050,7; химической промышленности — 1.750,7; телекоммуникационной сферы — 1.611,5; оптовики — 1.435,9; нефтепереработчики — 1.400; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.347,4; ученые — 1.209,5; энергетики — 1.157,7; работники фармацевтической промышленности — 1.133,9; специалисты по ремонту машин и оборудования — 1.118,6 рубля.

Самая низкая зарплата в столице была у социальных работников (597,9 рубля) и работников библиотек, архивов, музеев (559,5 рубля).

В январе 2018 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1.022,6 рубля; в строительстве — 1.035,5; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.036,9; розничной торговле — 969,7; в образовании — 720. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 802,7 рубля, передает БелаПАН.