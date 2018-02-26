В пригороде Чикаго найдена могила первого премьер-министра БНР

На кладбище Элмвуд в Ривер Гроув в пригороде Чикаго обнаружена могила Язепа Воронко — первого премьер-министра Белоруской Народной Республики.

Могилу в сентябре 2017 года нашел белорусский греко-католический священник Александр Авдюк, сообщает «Наша ніва».

Язеп Воронко

Язеп Воронко родился в апреле 1891 года в Гродненской губернии, учился в Санкт-Петербурге, сотрудничал как журналист с местными газетами и журналами. Был членом Белорусской социалистической громады. Один из инициаторов провозглашения Белорусской Народной Республики. Редактировал газеты «Белорусская земля», «Белорусский народ», журнал «Варта».

В 1918 году обосновался в Каунасе. Был министром по делам белорусов в правительстве Литовской Республики (1918-1920), с весны 1921 года — председатель белорусского Красного Креста, с осени 1922-го — председатель Белорусской громады в Каунасе. Редактировал местные издания «Часопис» и «Вольная Литва».

В 1923 году выехал в США, жил в Чикаго. Возглавлял Белорусско-американскую национальную ассоциацию, входил в руководство Белорусско-американской национальной рады, издавал газету «Белорусская трибуна», вел белорусские и русские программы на радио.

Умер 4 июня 1952 года.

На кладбище в Найлс — еще одном пригороде Чикаго, отец Александр наше могилу Янки Черепука — члена Рады БНР, дипломата, соратника Язепа Воронки.