Мингорисполком предлагает организаторам празднования 100-летия БНР скорректировать формат мероприятий

Минский горисполком предлагает оргкомитету по празднованию 25 марта 100-летия Белорусской Народной Республики скорректировать формат уличных мероприятий.

Заявка на проведение акции — традиционной демонстрации и митинга, а также концерта в центре города — была подана в Мингорисполком 25 января.

По информации БелаПАН, столичные власти предлагают оргкомитету подать новую заявку с просьбой разрешить проведение митинга и концерта в парке имени Янки Купалы.

Вечером 26 февраля состоится заседание оргкомитета, который обсудит формат акции.

Заявку на проведение уличной акции 25 марта подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по проведению мероприятия: Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу», движение солидарности «Разам», Белорусская социал-демократическая Грамада, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), оргкомитет партии «Беларускі Рух», инициатива «Дзея», профсоюз РЭП, движение «За независимость и государственность», кампания «Европейская Беларусь».

День Воли 25 марта отмечает демократическая общественность Беларуси, официально этого праздника в стране нет.

Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации. Правительство Белорусской Народной Республики прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Появился паспорт гражданина БНР, была узаконена государственная символика — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», в ряде стран Европы открылись диппредставительства БНР.

Однако из-за сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны — она оказалась не защищенной перед российскими большевиками и польскими войсками. В декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильню, затем — в Гродно.