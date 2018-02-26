Биржа: доллар и евро подешевели, российский рубль заметно подорожал

26 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, заметно ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0005 рубля (0,02%) и составил 2,4081 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0037 рубля (0,19%) до 1,9556 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0318 рубля (0,92%) и составил 3,4943 белорусского рубля за 100 российских, передает БелаПАН.