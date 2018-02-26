Зима лютует. Во вторник почти до 30 мороза

До 29 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 27 февраля.

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер прогнозируется восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза (в отдельных районах при прояснениях ожидается минус 25-29 градусов), по юго-западу страны — 13-17 градусов ниже нуля. Днем будет 9-15 градусов мороза, сообщает Белгидромет.