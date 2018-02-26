Федерация футбола: ситуация в «Крумкачах» достигла критической точки

Частный минский футбольный клуб «Крумкачы» не допущен к процедуре лицензирования на сезон-2018.

«В связи с систематическими нарушениями требований регламента по лицензированию и контролю деятельности клубов, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков предоставления документов и повлекшими срыв процесса лицензирования, принято решение не принимать к рассмотрению заявление ООО «Футбольный клуб «Крумкачы» от 12.02.2018 г.», — сообщила 26 февраля пресс-служба Белорусской федерации футбола (БФФ) по итогам заседания комитета по клубному лицензированию.

Клуб имеет право в течение трех дней обжаловать решение в апелляционном комитете, пишет БелаПАН.

«Футбольный клуб «Крумкачы» уже третий раз является соискателем лицензии АБФФ «Высшая лига». В ходе предыдущих сезонов АБФФ неоднократно шла на уступки и всячески поддерживала молодую команду. К сожалению, данные шаги не поспособствовали развитию, а наоборот, привели к ухудшению положения дел в клубе», — отмечается в комментарии пресс-службы федерации.

В текущем году ситуация достигла «критической точки». «Несмотря на попытки показать положительную динамику погашения задолженностей в СМИ, суммарный долг футбольного клуба составляет порядка 600 тыс. белорусских рублей», — сообщает БФФ.

В комитете по клубному лицензированию до сих пор нет полного пакета документов, необходимых для получения лицензии. «Отметим, что такое непредоставление документов и фактически срыв процесса лицензирования является беспрецедентным. В предыдущие годы подобных нарушений не было ни у одного клуба — соискателя лицензии АБФФ «Высшая лига», — подчеркивается в релизе.

Кроме того, по итогам заседания комитета по статусу и переходам футболистов 2 февраля на ФК «Крумкачы» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Заявления о задолженности по зарплате написали 12 футболистов и представителей тренерского штаба. Комитет предоставил время на погашение задолженностей до 21 февраля. «На данный момент заявления аннулировали лишь шесть человек из двенадцати. До сих пор остаются долги перед бывшим главным тренером Владимиром Пятенко. Кроме того, на прошлой неделе поступили заявления от еще одного представителя тренерского штаба и трех футболистов клуба, включая Артема Челядинского», — сообщает федерация.

26 февраля состоялась жеребьевка высшей лиги чемпионата страны. «Крумкачы» на ней были заменены абстрактной «16-й командой».

Клуб пока не комментирует ситуацию.