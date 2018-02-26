Режиссер Кевин Смит перенес сердечный приступ

Американский режиссер и актер Кевин Смит перенес сердечный приступ. О госпитализации Смит сообщил в Twitter 26 февраля.

«После первого шоу этим вечером я перенес жесточайший сердечный приступ. Доктор, который спас мне жизнь, сказал мне, что у меня была полностью заблокирована сердечная артерия. Если бы я не отменил второе шоу и не поехал в больницу, я бы умер ночью», — написал он.

Он также опубликовал фотографию с больничной койки.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 февраля 2018 г.

Кевин Смит снял такие комедийные ленты, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих картинах он также исполнил роль молчаливого Боба. Помимо этого, режиссер создал фильмы «В погоне за Эми», «Лоботрясы», «Девушка из Джерси» и «Зак и Мири снимают порно».