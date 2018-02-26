Уроженец Беларуси устроил дебош в самолете «Уральских авиалиний»

В России суд назначил 12 суток ареста уроженцу Беларуси, утроившему дебош на борту самолета, летевшего рейсом Екатеринбург — Благовещенск. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда Амурской области России.

Действия мужчины квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

26 февраля, находясь на борту самолета Екатеринбург — Благовещенск авиакомпании «Уральские авиалинии», мужчина неоднократно нецензурно выражался в адрес бортпроводников и пассажиров. На требования командира экипажа не реагировал и отвечал громкими грубыми выражениями.

«При наборе самолетом высоты пассажир начал самовольно передвигаться по борту воздушного судна, отказывался вернуться на место по посадочному талону и пристегнуться ремнями. В последующем стал выражаться нецензурной бранью», — рассказала одна из бортпроводников.

В суде мужчина вину признал и раскаялся.