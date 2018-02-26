Осталось менее трех дней: до 1 марта необходимо подать декларации о доходах

Два с половиной дня осталось гражданам Беларуси для подачи деклараций о доходах за 2017 год.

Напомним, что придти в налоговую должны не все, а только получавшие дополнительные доходы: работал за границей или продавал имущество, к примеру, две или более машины в течение года.

Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, продавшим вторую или более квартиры (гаража, земельного участка в течение последних пяти лет) также необходимо отчитаться.

Впрочем, даже указанным выше категориям гражданам можно в налоговую инспекцию не ехать, так как есть возможность подать декларацию дистанционно, в электронном виде.