Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: при встрече с Лукашенко обомлею и растеряюсь

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, предположила, какие чувства будет испытывать, если ей доведется встретиться с Александром Лукашенко.

Она отметила, что еще никогда с ним не встречалась, но хорошо помнит, как «пересохло во рту, когда узнала, что меня наградили орденом Отечества III степени».

Поэтому, вероятно, в случае встречи с Лукашенко реакция будет такой же, как «при встрече с любимым актером, твоим кумиром. Ты обомлеешь и растеряешься», приводит TUT.by слова олимпийской чемпионки.