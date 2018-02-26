Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: при встрече с Лукашенко обомлею и растеряюсь

/ Спорт
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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, предположила, какие чувства будет испытывать, если ей доведется встретиться с Александром Лукашенко.

Олимпийская чемпионка Гуськова испытала шок от разговора с Лукашенко: это что-то космическое

Она отметила, что еще никогда с ним не встречалась, но хорошо помнит, как «пересохло во рту, когда узнала, что меня наградили орденом Отечества III степени».

Поэтому, вероятно, в случае встречи с Лукашенко реакция будет такой же, как «при встрече с любимым актером, твоим кумиром. Ты обомлеешь и растеряешься», приводит TUT.by слова олимпийской чемпионки.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: фристайл Олимпиада-2018 Персона: Анна Гуськова Александр Лукашенко

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