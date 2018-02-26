В Москве убили гомельчанина, уехавшего в Россию работать таксистом

Разыскиваемый житель Гомеля Сергей Винников, который уехал в Москву работать таксистом, погиб. Об этом сообщается в соцсетях в группе поисково-спасательного отряда «Симуран».

Мужчина 1988 года рождения уехал в начале января 2018 года устраиваться на работу в «Яндекс-такси» в Москве. Сообщается, что он был трудоустроен. С 4 февраля гомельчанин перестал выходить на связь с родными. Его поисками занялись волонтеры «Симурана». Обстоятельства гибели молодого человека не сообщаются в группе поисковиков по этическим соображениям, пишет БелаПАН.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе этого отряда объявили о сборе средств на организацию перевозки тела погибшего.

«У родных, переживающих это горе, собственных сбережений и средств не хватает на то, чтобы организовать перевозку тела погибшего для захоронения на родине. Мать, которая уже похоронила двоих сыновей, не может самостоятельно собрать нужную сумму для транспортировки. Данная услуга стоит немалых денег, которых у близких просто нет. Поэтому мы просим помощи у вас. Общими усилиями мы сможем помочь семье безвременно ушедшего парня», — отметили администраторы группы.

Желающим помочь можно пополнить счет на имя матери Сергея Винникова BY05 AKBB 3134 0000 0434 7312 0016 BYN БИК AKBBBY21302 УНП 400230505 АСБ «Беларусбанк».