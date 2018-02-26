Россельхознадзор отсрочил запрет на поставки белорусской «молочки» в Россию

Россельхознадзор проинформировал партнеров из Беларуси о переносе даты введения временных ограничений на поставки на российскую территорию белорусской «молочки».

В частности, временная «амнистия» коснется:

- молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом;

- молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых;

- сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой;

- концентрата сывороточного и молочного белка.

Новая дата введения ограничений 6 марта 2018 года, 18:00.

Как отметили в санитарном ведомстве, партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18:00 6 марта «будут возвращены в Республику Беларусь».