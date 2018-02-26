В январе у бюджетников зарплаты упали на 13,6%

По данным Национального статистического комитета, в бюджетных организациях номинальная начисленная средняя заработная плата в январе 2018 года составила 664,7 рубля, что на 104,7 рубля, или на 13,6%, меньше, чем в декабре 2017 года.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 13,3%, по сравнению с декабрем 2017 года уменьшилась на 14,3%.

Для сравнения: номинальная начисленная средняя зарплата работников организаций республики в январе текущего года составила 859 рублей, что на 136,3 рубля, или на 13,7%, меньше, чем в декабре 2017 года.

Таким образом, средняя зарплата в бюджетной сфере в январе была в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране.

1 декабря на 15—25% были увеличены тарифные ставки отдельным категориям работников бюджетной сферы. Повышение коснулось работников учреждений социального обслуживания и культурно-просветительных учреждений. На 25% выросли оклады профессорско-преподавательского состава вузов. 28 декабря повышены оклады некоторым категориям медработников.

По планам правительства, средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750—760 рублей.

Во время рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля текущего года Александр Лукашенко отметил низкие заработки учителей, работников детских садов и младшего медперсонала, хотя, по его словам, «работа у них колоссальная».

«И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату», — заявил глава государства.

«Поэтому за квартал мы выходим на одну тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его», — считает Лукашенко.

Эксперты высказывали БелаПАН мнение, что январская зарплата в этом году будет существенно ниже декабрьской.

«В декабре зарплата была повышена административным образом, и в январе, вероятнее всего, мы увидим значительное снижение средней зарплаты. Декабрьский скачок зарплат существенно превысил рост производительности труда, поэтому достигнутый уровень не может быть устойчивым», — отмечал ранее директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По его мнению, номинальная зарплата (с учетом официально прогнозируемой инфляции в 6%) может вырасти примерно на 10%.