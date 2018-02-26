В небе над Германией загорелся один из крупнейших в мире грузовых самолетов

/ Новости Германии
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На борту Airbus Beluga, который является одним из крупнейших грузовых самолетов в мире, произошел пожар.

Как пишет Bild со ссылкой на спасателей, возгорание произошло в кабине пилота.

Из-за пожара лайнер вынужден был пойти на экстренную посадку в аэропорту Гамбурга.

Сообщается, что экипаж корабля, состоявший из трех человек, в результате произошедшего инцидента не пострадал – медицинская помощь ему не понадобилась, пишет gazeta.ru.


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Тэги: Германия пожар Город: Гамбург

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