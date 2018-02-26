В Барановичах поезд задавил 31-летнего инженера

В понедельник, 26 февраля, около вокзала «Барановичи-Центральные» произошла трагедия.

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Как сообщается, примерно в час дня произошел наезд поезда на 31-летнего местного жителя. Мужчина находился на путях.

Заметив человека, машинист грузового поезда предпринял экстренное торможение, но состав по инерции продолжил движение.

В результате происшествия, мужчина, работавший до этого инженером, от полученных травм погиб.