Пожаловавшийся в СК на избиение милицией, обжалует постановления о штрафах

Житель Рогачева Виктор Артюх, который пожаловался в Следственный комитет на избиение милиционерами, обжалует постановления о штрафах за отсутствие фликера и неподчинение сотрудникам милиции.

Виктор Артюх был задержан милицией 17 января за отсутствие фликера. Как сообщил Артюх БелаПАН, при задержании милиционеры избили его и сломали ребра, хотя он не оказывал сопротивления, только спросил: на каком основании его задерживают. Видео конфликта появилось на сайте Vrogacheve.ru.

5 февраля Виктор Артюх был оштрафован ГАИ за отсутствие фликера на базовую величину. 22 февраля суд Рогачевского района рассмотрел административный протокол за неподчинение сотрудникам милиции и привлек Артюха к административной ответственности в виде штрафа в две базовые величины.

Постановление о штрафе за отсутствие фликера он обжалует в районном суде, решение о привлечении к ответственности за неподчинение милиции намерен обжаловать в областном суде. На действия сотрудников милиции житель Рогачева подал жалобы в прокуратуру и СК.

«Я не признаю себя виновным. А милиционеры на суде лжесвидетельствовали. Они не предоставили фактов. Один из них утверждает, что я шел по улице Либкнехта, а я шел по Октябрьской. Я не оказывал им неподчинения, и данное постановление суда также буду обжаловать», — прокомментировал Артюх.

Районный суд рассмотрит жалобу на постановление ГАИ предположительно в первых числах марта.