Белорус пытался ввезти в Украину предмет, похожий на гранату

/ Происшествия
Просмотров: 171 Комментариев: 0

Инцидент произошел в воскресенье утром в пункте пропуска «Александровка», что на белорусско-украинской границе.

В ходе осмотра автомобиля «Пежо» мозырские пограничники в перчаточном ящике выявили предмет, внешне похожий на гранату.

Контрабандисты сбросили с поезда почти 93 килограмма украинского сала

Как сообщили в Госпогранкомитете, «немедленно был прекращен пропуск через государственную границу и приняты все меры для обеспечения безопасности».

Впоследствии по результатам взрывотехнической экспертизы специалисты дали заключение о том, что данный предмет является сигнальным боеприпасом.

В настоящее время в отношении белоруса, водителя «Пежо», начата проверка.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Украина-граница граната Город: Мззырь

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)