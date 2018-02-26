Белорус пытался ввезти в Украину предмет, похожий на гранату
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Инцидент произошел в воскресенье утром в пункте пропуска «Александровка», что на белорусско-украинской границе.
В ходе осмотра автомобиля «Пежо» мозырские пограничники в перчаточном ящике выявили предмет, внешне похожий на гранату.
Как сообщили в Госпогранкомитете, «немедленно был прекращен пропуск через государственную границу и приняты все меры для обеспечения безопасности».
Впоследствии по результатам взрывотехнической экспертизы специалисты дали заключение о том, что данный предмет является сигнальным боеприпасом.
В настоящее время в отношении белоруса, водителя «Пежо», начата проверка.
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