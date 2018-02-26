Белорус пытался ввезти в Украину предмет, похожий на гранату

Инцидент произошел в воскресенье утром в пункте пропуска «Александровка», что на белорусско-украинской границе.

В ходе осмотра автомобиля «Пежо» мозырские пограничники в перчаточном ящике выявили предмет, внешне похожий на гранату.

Как сообщили в Госпогранкомитете, «немедленно был прекращен пропуск через государственную границу и приняты все меры для обеспечения безопасности».

Впоследствии по результатам взрывотехнической экспертизы специалисты дали заключение о том, что данный предмет является сигнальным боеприпасом.

В настоящее время в отношении белоруса, водителя «Пежо», начата проверка.