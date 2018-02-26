МИД скрывает суть переговоров о вступлении Беларуси в Совет Европы

Министерство иностранных дел отказалось сообщать могилевскому правозащитнику Александру Хамратову, как проходят переговоры о вступлении Беларуси в Совет Европы.

«Около года назад я направлял обращение в Администрацию президента. Я спрашивал, на каком свете находится вопрос вступления в Совет Европы, чтобы у граждан Беларуси была возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Мне давали ответ, что работа в этом направлении ведется, а основной вопрос — это отмена смертной казни», — рассказал БелаПАН Хамратов.

По прошествии года правозащитник снова обратился в Администрацию президента, чтобы узнать, что сделано за год в направлении присоединения Беларуси к Совету Европы. В этот раз обращение было переправлено в Министерство иностранных дел.

«Развитие взаимовыгодного сотрудничества с Советом Европы является одним из важных направлений внешней политики Республики Беларусь. Вопрос вступления Беларуси в Совет Европы остается открытым и является предметом переговоров двух сторон, содержание которых в соответствии с общепринятой практикой не раскрывается до момента достижения конкретных договоренностей», — сообщил Хамратову начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило.

Однако могилевский правозащитник не согласен с ответом и считает его не основанным на законе.

«Если гражданин испрашивает какую-то информацию и эта информация не является закрытой, то ее должны предоставить. Если же она закрытая, то ему должны об этом сообщить. Но как видно из ответа, им просто так захотелось ответить. Они не имели никакого права мне отказывать в предоставлении информации относительно переговоров», — уверен правозащитник.

По его мнению, власти в очередной раз показали свою скрытность.