Белорусские баскетболисты обыграли словенцев – 93:92

Национальная мужская сборная Беларуси по баскетболу провела очередной поединок в рамках квалификации чемпионата мира-2019.

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Сегодня белорусы минимально победили действующих чемпионов Европы – Словению – 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18).

Очки у хозяев набирали Девон Саддлер (25), Максим Салаш (20), Александр Кудрявцев (18), Виталий Лютыч (13), Никита Мещеряков (6), Александр Семенюк (4), Евгений Белянков (3), Антон Вашкевич и Дмитрий Полещук (2).

Перед этим белорусская сборная потерпела три поражения: от Словении в гостях — 74:87 (24 ноября 2017 года), дома от Черногории — 67:91 (26 ноября) и Испании — 82:84 (23 февраля 2018 года).

Положение команд в группе А: Испания — 3 победы (255-232), Словения — 2 победы, 2 поражения (338-322), Беларусь — 1 победа, 3 поражения (316-354), Черногория — 1 победа, 2 поражения (220-221).

Заключительные матчи Беларусь проведет на выезде: 28 июня — с Черногорией, 1 июля — с Испанией.

Команды, занявшие в группе первые три места, выходят в решающий раунд квалификации.

Белорусская сборная стартовала в предквалификации, где заняла второе проходное место в группе с Болгарией (победитель) и Португалией (аутсайдер).