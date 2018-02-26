Слады вновь трещат по швам: запасы в промышленности превысили 2 млрд долларов

За январь 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 363,1 млн рублей и на 1 февраля 2018 года составили 4 млрд 213,6 млн рублей, сообщил Белстат.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе 2018 года составило 60,4% против 69,9% в январе 2017 года, пишет БелаПАН.

В прошлом году запасы готовой продукции снижались несколько месяцев подряд (в августе они уменьшились на 85,5 млн, в июле — на 30,5 млн рублей, в июне — на 186 млн, в мае — на 141,6 млн). С января по апрель они постоянно росли, и их рост возобновился в сентябре (на 70,9 млн рублей). В октябре они увеличились еще на 114,3 млн рублей, ноябре — на 124 млн, декабре — на 13,6 млн рублей.

По итогам января 2018 года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (95,5% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (80,2%), Гродненская (78,3%), Брестская (74,7%) и Могилевская (67,4%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (37,3%) и Гомельской (23%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в январе наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,9 раза превысил среднемесячный объем производства), фармации (в 1,7 раза), производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,5 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 8,2% (на 1 февраля 2017 года — 13%), в обрабатывающей — 72,2% (86,8%), в том числе в пищевой промышленности — 77,3% (71,6%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 76,1% (120,8%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 декабря нынешнего года составил 30,2% (39%), в производстве электрооборудования — 85,9% (112,8%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 107,8% (114,6%), транспортных средств и оборудования — 124,1% (206,6%).