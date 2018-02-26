Трагедия в Вилейке: родители нашли мертвым полуторамесячного ребенка
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Трагедия произошла в одном из домов Вилейки в ночь на воскресенье, 25 февраля.
Фото pixabay.com
Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, родители обнаружили дома своего полуторамесячного ребенка.
По данным следствия, визуальных повреждений на теле не было обнаружено.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. В частности, назначен ряд экспертиз, которые должны ответить на вопрос, что стало причиной смерти ребенка.
В УСК отметили, что семья не считалась неблагополучной.
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