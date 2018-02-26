Трагедия в Вилейке: родители нашли мертвым полуторамесячного ребенка

Трагедия произошла в одном из домов Вилейки в ночь на воскресенье, 25 февраля.

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Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, родители обнаружили дома своего полуторамесячного ребенка.

По данным следствия, визуальных повреждений на теле не было обнаружено.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В частности, назначен ряд экспертиз, которые должны ответить на вопрос, что стало причиной смерти ребенка.

В УСК отметили, что семья не считалась неблагополучной.