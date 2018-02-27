Хоккеисты «Немана», набрав 100 очков, заняли первое место в чемпионате страны

Матчем «Неман» — «Юность» 26 февраля завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Гродненцы, обыгравшие столичный клуб в финальной серии прошлого сезона, были сильнее и на этот раз — 3:2.

«Неман», который досрочно обеспечил себе первое место, набрал 100 очков, пишет БелаПАН.

На первом этапе 12 команд сыграли в два круга, после чего разделились на шестерки (А и Б) и провели еще четыре круга. В плей-офф вышли все команды группы А и две лучшие команды группы Б.

Итоговое положение (у всех по 42 матча):

группа А: «Неман» — 100 очков (разница шайб 148-80), «Юность» — 91 (190-92), «Шахтер» (Солигорск) — 87 (140-89), «Гомель» — 85 (120-68), «Динамо-Молодечно» — 54 (129-115), «Металлург» (Жлобин) — 47 (103-136);

группа Б: «Лида» — 70 (134-121), «Химик» (Новополоцк) — 60 (115-135), сборная U-20 — 57 (128-121), «Могилев» — 44 (120-182), «Витебск» — 32 (80-187), «Брест» — 29 (78-159).

Самый крупный счет был 21 сентября в матче «Витебск» — «Динамо-Молодечно» (0:13). Наибольшее количество шайб — 17 — заброшено 13 февраля в игре «Могилев» — «Лида» (10:7).

Пары четвертьфиналистов: «Неман» — «Химик», «Юность» — «Лида», «Шахтер» — «Металлург», «Гомель» — «Динамо-Молодечно». Серии проводятся до четырех побед одной из команд.