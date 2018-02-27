Замглавы Еврокомиссии о криптовалютах: инвесторы рискуют полностью потерять свои вложения

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, будет проведена проверка существующих криптовалют и связанных с ними услуг и сервисов на соответствие действующему законодательству ЕС.

Чиновник отметил позитивные аспекты сферы цифровых валют, в частности, технологию блокчейн.

Впрочем, нашел он и недостатки: непрозрачность рынка криптовалют сама по себе является фактором риска, криптовалюты подвержены повышенной спекулятивной активности и инвесторы рискуют полностью потерять свои вложения, приводит vestifinance.ru слова представителя правительства ЕС.

Напомним, миллиардер Джордж Сорос убежден, что все криптовалюты — это «спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Солидарен с ним и другой авторитетный инвестор Уоррен Баффет, который заявил, что криптовалюты «плохо кончат»: «Когда и как это случится — я не знаю».