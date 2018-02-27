Морозы не отступают: во вторник днем будет до -15°C

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Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Морозы не отступают: во вторник днем будет до -15°C

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Как сообщили в Гидрометцентре республики, ветер восточный, северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем -9..-15°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет всего 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха -10..-12°C, температура в утренние часы -17..-19°C, к вечеру -14..-16°C.


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Тэги: морозы прогноз погоды

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