Морозы не отступают: во вторник днем будет до -15°C

Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, ветер восточный, северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем -9..-15°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет всего 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха -10..-12°C, температура в утренние часы -17..-19°C, к вечеру -14..-16°C.