Работники МЧС спасли семью из Германии, которая замерзала на трассе в Глубокском районе

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В ночь на вторник, 27 февраля, белорусские спасатели пришли на помощь семье из Германии, попавшей в неприятную историю.

Работники МЧС спасли семью из Германии, которая замерзала на трассе в Глубокском районе

Фото pixabay.com

Как сообщили в Витебском областном управлении МЧС, за помощью обратился мужчина, в автомобиле которого в результате низкой температуры на трассе Р-45 вблизи деревни Прозороки (Глубокский район) произошло замерзание дизельного топлива. Вместе с ним находились жена и трехлетний ребенок.

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Отмечается, что «за бортом» температура воздуха понизилась до 23 градусов мороза.

Прибывшие спасатели отбуксировали авто на свою базу, где была оказана помощь по ремонту автомобиля, обогреву и размещению людей.

Как оказалась, семья проживает в Федеративной Республике Германия и находилась в Беларуси в гостях у друзей.


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Тэги: МЧС мороз Город: Глубокое

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