Убыточные предприятия белорусской промышленности за год сработали в минус на 1,4 млрд рублей

В Национальном статистическом комитете сообщили, что количество убыточных организаций промышленности в 2017 году по сравнению с 2016-м снизилось с 354 до 315, или на 11%, а их удельный вес — с 21,9 до 19,5%.

Вместе с тем, сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за год выросла на 54,1% до 1 млрд 453,5 млн рублей, на одну убыточную организацию — на 73,2% до 4 млн 614,4 тыс. рублей.

Чистая прибыль всех промышленных организаций составила 3 млрд 613,6 млн рублей (в 1,5 раза больше), прибыль до налогообложения — 4 млрд 883,4 млн (также в 1,5 раза больше). Прибыль от реализации выросла на 31,7% до 9 млрд 331,3 млн рублей.

Рентабельность продаж за прошлый год составила 9,3% против 8% за 2016-й, рентабельность реализованной продукции — 11,8% против 10,2%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг промышленных организаций страны в текущих ценах составила 100 млрд 273,8 млн рублей, или на 13,7% больше, чем в 2016 году.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год увеличилась на 14,5% до 79 млрд 258,3 млн рублей.

Кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что снижение числа убыточных предприятий, вероятно, связано с реструктуризацией долгов.

«Скорее всего, с этим и связано снижение и количества, и доли убыточных предприятий. Также предприятия стали аккуратнее относиться к своим финансам», — считает эксперт.

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование.

«Надо признать факт, создать комиссию, которая могла бы часть омертвленного капитала оживить и пустить в другие проекты», — убежден экономист.

Однако, по его словам, власти говорят убыточным предприятиям, что они участвуют в той или иной госпрограмме, не изменяют их предназначение.

«Говоря метафорами, хотят погонять дохлую лошадь или оживить давно высохшее дерево», — сказал Романчук.

Проблемных предприятий, заявил он, гораздо больше, чем официально убыточных. Многие из них работают с рентабельностью ниже 5%.

«Их не надо направлять на доверительное управление, а сделать частными в надежде на то, что инвесторы попытаются их реанимировать и на их базе создать новые производства. Другого не дано», — считает Романчук.