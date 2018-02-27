«Газпром» продлил контракт на поставку в Беларусь газа по 129 долларов

«Газпром» подтвердил, что компания подписала с белорусскими коллегами новый договор на поставку в Беларусь голубого топлива.

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«В декабре 2017 года мы продлили контракты на поставку газа в Беларусь до конца 2019 года», — говорится, как пишет sputnik.by, в материалах «Газпрома».

Согласно достигнутым договоренностям в ближайшие два года Беларусь будет платить за российский газ около 129 долларов за тысячу кубов.

Белорусская сторона представила российской свои предложения о цене на газ в 2020-2024 годах — Россию они не устраивают, сообщил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Белорусские коллеги представили проекты документов, нас они не устраивают. Мы, в принципе, считаем, что большой спешки нет, и можно окончательное решение вопроса [о цене газа на 2020-2024 годы] отложить на начало следующего года», — сказал Дворкович.