Моника Левински изменила свое мнение по поводу орального секса с Биллом Клинтоном

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински, откровения которой едва не стоили Биллу Клинтону поста президента США, сообщила, что движение #MeToo («Меня тоже») заставило ее по-другому взглянуть на отношения с бывшим работодателем.

В интервью Vanity Fair она заявила, что несмотря на то, что интимные отношения между парой были по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.

«Только сейчас, в 44 года я начинаю понимать, насколько неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома», — отметила она.

Моника пояснила, что не ищет оправдания и не умаляет своей части ответственности за произошедшее: «Я раскаиваюсь каждый день».

Левински добавила, что хотела бы присоединиться к движению #MeToo. При этом она подчеркивает, что в ее случае речь не шла о сексуальном насилии, пишет lenta.ru.