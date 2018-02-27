Таиландская полиция отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли и Настю Рыбку

Таиландская полиция отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение нелегального «секс-тренинга».

Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие.

«Суд может выпустить их под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем у полицейского залога, и условия строже», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Если суд разрешит залог, то арестованные смогут выйти на свободу, но права покидать Таиланд они будут лишены. Более того, Рыбка и Лесли вынуждены будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя.

Все задержанные, среди которых восемь россиян, гражданка Беларуси и латвиец, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список.